22:52, 17 января 2026Спорт

Оценены шансы российских лыжников выиграть медаль на Олимпиаде

Букмекеры заявили, что Россия рассчитывает на медаль лыжника Коростелева на ОИ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Букмекеры оценили шансы российских лыжников выиграть медаль на Олимпийских играх (ОИ) 2026 года в Италии. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Россия рассчитывает на медаль в лыжных гонках на Олимпиаде-2026 благодаря Савелию Коростелеву в скиатлоне — гонке, сочетающей классический и свободный стили. Букмекеры оценивают его победу коэффициентом 12,00, ставя россиянина на четвертое место в линии фаворитов.

Лидером остается норвежец Йоханнес Клэбо с коэффициентом 1,51. За ним следуют Харальд Амундсен (5,00) и Мартин Левстрем Ниенге (7,70).

Зимние Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо, где российская сборная будет представлена ограниченным числом спортсменов, включая Коростелева и Дарью Непряеву.

