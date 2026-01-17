Оценены шансы российских лыжников выиграть медаль на Олимпиаде

Букмекеры заявили, что Россия рассчитывает на медаль лыжника Коростелева на ОИ

Букмекеры оценили шансы российских лыжников выиграть медаль на Олимпийских играх (ОИ) 2026 года в Италии. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Россия рассчитывает на медаль в лыжных гонках на Олимпиаде-2026 благодаря Савелию Коростелеву в скиатлоне — гонке, сочетающей классический и свободный стили. Букмекеры оценивают его победу коэффициентом 12,00, ставя россиянина на четвертое место в линии фаворитов.

Лидером остается норвежец Йоханнес Клэбо с коэффициентом 1,51. За ним следуют Харальд Амундсен (5,00) и Мартин Левстрем Ниенге (7,70).

Зимние Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо, где российская сборная будет представлена ограниченным числом спортсменов, включая Коростелева и Дарью Непряеву.

