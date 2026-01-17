Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:41, 17 января 2026Интернет и СМИ

Власти Филиппин депортировали жившего в США блогера Здоровецкого в Россию

Блогера Здоровецкого, жившего в США, депортировали в Россию из Филиппин
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Eric Charbonneau / Invision / AP

Иммиграционная служба Филиппин выслала из страны известного своими провокационными выходками видеоблогера-россиянина. Об этом сообщает ABS-CBN News.

Виталия Здоровецкого, последние годы жившего в США, арестовали в городе Пасай еще в апреле. Причиной ареста стал ролик блогера под названием «Виталий нарушает порядок на Филиппинах». В этом ролике блогер причинял неудобства незнакомым людям — например, угрожал случайно встреченной на улице женщине, что ограбит ее, а также украл из местного ресторана вентилятор.

После предъявления уголовных обвинений он находился в следственном изоляторе, где оформлялась процедура депортации. «Мы депортировали Виталия сегодня около часа назад. Его отправили в Россию рейсом из Калибо, поскольку оттуда есть прямой рейс», — заявила пресс-секретарь ведомства Дана Сандовал.

Здоровецкий известен своими скандальными роликами и поступками. Так, блогер несколько раз выбегал на поле во время спортивных матчей, взбирался на пирамиду в Гизе и, одевшись в костюм зомби, пугал незнакомцев на улицах. За это его неоднократно арестовывали. В США Здоровецкого обвиняли в избиении женщины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рамзан Кадыров показал сына Адама на видео на фоне слухов о серьезном ДТП с его участием

    Две прорывные российские вакцины вышли на финишную прямую испытаний. Что о них известно

    США тайно купили считавшееся выдумкой супероружие. На что оно способно, сколько стоит и как связано с Россией

    В Шри-Ланке продемонстрировали редчайший фиолетовый звездчатый сапфир в 3,6 тысячи карат

    Сын Кадырова получил новую медаль

    Россиян предупредили об ожидании замедления роста зарплат в 2026 году

    Женщина неожиданно разбогатела на 5,8 миллиона рублей благодаря жажде

    Назван фаворит на пост тренера «Реала»

    Медведчук высказался о похищении Зеленского в США

    Власти Филиппин депортировали жившего в США блогера Здоровецкого в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok