Власти Филиппин депортировали жившего в США блогера Здоровецкого в Россию

Блогера Здоровецкого, жившего в США, депортировали в Россию из Филиппин

Иммиграционная служба Филиппин выслала из страны известного своими провокационными выходками видеоблогера-россиянина. Об этом сообщает ABS-CBN News.

Виталия Здоровецкого, последние годы жившего в США, арестовали в городе Пасай еще в апреле. Причиной ареста стал ролик блогера под названием «Виталий нарушает порядок на Филиппинах». В этом ролике блогер причинял неудобства незнакомым людям — например, угрожал случайно встреченной на улице женщине, что ограбит ее, а также украл из местного ресторана вентилятор.

После предъявления уголовных обвинений он находился в следственном изоляторе, где оформлялась процедура депортации. «Мы депортировали Виталия сегодня около часа назад. Его отправили в Россию рейсом из Калибо, поскольку оттуда есть прямой рейс», — заявила пресс-секретарь ведомства Дана Сандовал.

Здоровецкий известен своими скандальными роликами и поступками. Так, блогер несколько раз выбегал на поле во время спортивных матчей, взбирался на пирамиду в Гизе и, одевшись в костюм зомби, пугал незнакомцев на улицах. За это его неоднократно арестовывали. В США Здоровецкого обвиняли в избиении женщины.