Аналитик указал на одно действие США с самого основания страны

Аналитик Геррейру: США расширяли территорию с самого основания в 1776 году

Соединенные Штаты расширяли свою территорию с самого основания в 1776 году. На это в разговоре с RT указал португальский аналитик Алешандре Геррейру.

По его словам, США делали это «путем дипломатии, покупок, войн, договоров». Эксперт также отметил, что заключение сделок по территориям между странами «гораздо более распространено, чем может показаться на первый взгляд».

Ранее телеканал отметил, что покупка президентом США Дональдом Трампом Гренландии вывела бы США на второе место после РФ по площади. Отмечалось, что остров площадью 2,17 миллиона квадратных километра сопоставим по размерам с Луизианской покупкой 1803 года и превосходит Аляску, приобретенную в 1867 году.

До этого глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен назвал неприемлемым потенциальное нарушение США территориальной целостности королевства и права населения Гренландии на самоопределение.