17:52, 18 января 2026Спорт

Чимаев сделал первое заявление после сообщений о гибели в ДТП в Грозном

Боец Чимаев опубликовал фото с Адамом Кадыровым после сообщений о гибели в ДТП
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Stellfox / Getty Images

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев сделал первое заявление после сообщений о его гибели в ДТП в Грозном. Оно доступно на странице спортсмена в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Пока у нас есть вера, с нами ничего плохого не случится», — написал Чимаев. Он прикрепил фото с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом.

Информация о возможной смерти Чимаева в ДТП в Грозном распространилась в соцсетях вечером 16 января. Также сообщалось, что в ДТП пострадал Адам Кадыров. После этого Кадыров-старший опубликовал видео, на котором запечатлены кадры рабочей встречи с участием его сына.

31-летний Чимаев — уроженец Чечни, в данный момент представляющий Объединенные Арабские Эмираты. Боец дружит с Кадыровым, он неоднократно получал от главы республики дорогие подарки.

