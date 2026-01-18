Евросоюзу подсказали слабые места США для удара в случае захвата Гренландии

Economist: У США есть слабые места, куда Евросоюз может ударить из-за Гренландии

Европейцы могут дать отпор США в случае захвата Гренландии. У американской стороны есть несколько слабых мест, куда можно ударить, их подсказало издание The Economist.

В частности, Евросоюз может ввести санкции и тарифы, а также аннулировать торговое соглашение, заключенное в августе 2025 года, и ударить по американским техническим гигантам.

В статье уточняется, что определенным рычагом давления могут выступить и военные базы США в Европе. К примеру, без Рамштайна в Германии и прочих объектов американцы уже не смогут «проецировать силы» в Африку и на Ближний Восток. Даже успех захвата танкера Венесуэлы 7 января зависел от баз в Великобритании.

Европейские лидеры могут воспользоваться еще одной уязвимостью США — арктической логистикой. Контроль угроз в регионе требует тесного сотрудничества страны с Гренландией, Исландией, Великобританией и Норвегией.

Авторы материала отмечают, что ЕС стоит одновременно с реализацией более агрессивного экономического подхода экстренно наращивать оборонные расходы. Они признают, что новая торговая война приведет к «огромному давлению на бюджеты».

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении пошлин против ряда стран Евросоюза в качестве мер из-за ситуации вокруг Гренландии. Ситуация затронет Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также Великобританию и Норвегию, не входящие в ЕС.