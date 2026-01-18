Реклама

23:21, 18 января 2026

Гашек раскритиковал Трампа

Обладатель Кубка Стэнли Гашек раскритиковал политику президента США Трампа
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Petr David Josek / AP

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X раскритиковал президента США Дональда Трампа.

Гашек заявил, что политика Трампа способствует усилению власти и влияния Китая и России в мире, а также повышает стоимость жизни для граждан страны. «Американский президент в очередной раз выставил США на посмешище перед всем миром своими империалистическими амбициями», — посчитал он.

Ранее Трамп объявил о введении пошлин против ряда стран Евросоюза в качестве меры из-за ситуации вокруг Гренландии. Они будут составлять 10 процентов, решение вступит в силу с 1 февраля 2026 года.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против спортсменов из России. В частности, он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по российским игрокам, которым не запретили выступать за команды лиги.

    

