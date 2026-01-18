Оценены шансы «Вашингтона» обыграть лучший клуб НХЛ

Букмекеры назвали «Колорадо» фаворитом матча НХЛ против «Вашингтона»

Букмекеры оценили шансы «Вашингтон Кэпиталс» одержать победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Sport24.

Букмекеры назвали «Колорадо» явным фаворитом: победа хозяев в основное время оценивается коэффициентом 1,80 (53 процента), в овертайме или серии буллитов — 1,47 (65 процентов). Победа «Вашингтона» в основное время оценивается коэффициентом 3,80.

«Колорадо» лидирует в Западной конференции НХЛ, забив больше всех голов и пропустив меньше всех. «Вашингтон» занимает десятое место на Востоке.

Матч стартует в ночь с 18 на 19 января в 00:00 по московскому времени.

