Спорт
13:47, 18 января 2026Спорт

Панарин отреагировал на намерение «Нью-Йорк Рейнджерс» не продлевать с ним контракт

Панарин: «Нью-Йорк Рейнджерс» решил пойти в другом направлении, я принимаю это
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kyle Ross / Reuters

Российский хоккеист Артемий Панарин отреагировал на намерение «Нью-Йорк Рейнджерс» не продлевать с ним контракт. Его слова на странице в соцсети X приводит журналист Дэн Розен.

«Я все еще в замешательстве, но да — клуб решил пойти в другом направлении, я принимаю это. Сейчас я игрок "Рейнджерс", поэтому должен выкладываться на 100 процентов в каждом матче», — заявил Панарин.

16 января инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что «Рейнджерс» не станут предлагать 34-летнему Панарину новый контракт. Действующее соглашение россиянина с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рассчитано до конца июня 2026 года.

После 49 матчей нынешнего сезона НХЛ «Рейнджерс» занимают последнее 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из Нью-Йорка набрал 48 очков.

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Тогда он подписал с командой контракт на семь лет на общую сумму в 81,5 миллиона долларов. За это время он провел за клуб 477 матчей в регулярных чемпионатах, в которых забросил 202 шайбы и отдал 399 передач.

