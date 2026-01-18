Российская теннисистка проиграла 112-й ракетке мира и вылетела с Australian Open

Российская теннисистка Александрова вылетела с Australian Open в первом круге

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла 112-й ракетке мира Зейнеп Сенмез и вылетела с Australian Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч первого круга завершился в трех сетах — 5:7, 6:4, 4:6. Соперницы провели на корте 2 часа 37 минут.

Александрова была посеяна на турнире под 11-м номером, представляющая Турцию Сенмез прошла в основную сетку Australian Open через квалификацию. Во втором круге она встретится с победительницей пары Анна Бондар (Венгрия) — Элизабет Мандлик (США).

31-летняя Александрова — 11-я ракетка мира. Всего за карьеру она выиграла пять турниров на уровне Женской теннисной ассоциации (WTA).

Australian Open продлится с 18 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составит 111,5 миллиона австралийских долларов (почти 75 миллионов долларов). В 2025 году чемпионкой в женском одиночном разряде стала американка Мэдисон Киз.