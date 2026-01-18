Тарасова оценила перспективы Валиевой

Татьяна Тарасова: Уверена, Валиева будет кататься не хуже, чем раньше

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила перспективы Камилы Валиевой. Ее слова приводит Sport24.

Тарасова призналась, что счастлива из-за решения 19-летней Валиевой вернуться в спорт. «Кататься она будет точно не хуже, чем каталась до этого. Уверена, что с первого же старта она будет высоко, потому что она готова выступать хорошо. Если бы у нее были проблемы, она бы не стала возвращаться», — сказала тренер.

Ранее, 18 января, Валиева заявила о возвращении на соревнования. 19-летняя спортсменка выступит на Кубке Первого канала и чемпионате России по прыжкам. Она отметила, что хочет вновь почувствовать азарт соревнований, а также анонсировала новую программу, которую покажет на Кубке Первого канала.

25 декабря Валиева получила право выступать на соревнованиях в связи с истечением срока ее четырехлетней дисквалификации. Она была отстранена за нарушение антидопинговых правил.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву, выигравшую в составе сборной России Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях. Результаты фигуристки аннулировали с 25 декабря 2021 года.