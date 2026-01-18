«112»: В Москве на женщину с коляской упала глыба льда

В Москве на женщину, стоявшую на улице с коляской, упала глыба льда. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Очевидцем инцидента стал случайный прохожий. Он рассказал Telegram-каналу, что шел на работу, когда муниципальные службы чистили крыши от снега. По словам мужчины, внезапно огромная глыба льда скатилась с кровли прямо на коляску с ребенком, рядом с которой стояла его мать.

Проходившие мимо люди сразу же помогли женщине вытащить младенца из коляски. Отмечается, что ребенок не пострадал.

16 января в Мордовии, в городе Рузаевке, у подъезда жилого дома на 11-летнюю школьницу рухнула ледяная глыба. Трагедии удалось избежать: бригада скорой помощи оперативно доставила девочку в больницу для оказания необходимой помощи. Сейчас угрозы для здоровья ребенка нет.

Днем ранее в Вилючинске глыба льда пробила оконное стекло в квартире. Скопившиеся за несколько дней без чистки снег и наледь начали подтаивать и соскользнули вниз с кровли. Сметая все на своем пути, ледяная масса разбила окно в детской. Осколки стекла разлетелись по всей комнате, в результате инцидента никто не пострадал.