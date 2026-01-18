Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:34, 18 января 2026Россия

В Москве на женщину с коляской упала глыба льда

«112»: В Москве на женщину с коляской упала глыба льда
Наталья Обрядина

Кадр: Telegram-канал «112»

В Москве на женщину, стоявшую на улице с коляской, упала глыба льда. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Очевидцем инцидента стал случайный прохожий. Он рассказал Telegram-каналу, что шел на работу, когда муниципальные службы чистили крыши от снега. По словам мужчины, внезапно огромная глыба льда скатилась с кровли прямо на коляску с ребенком, рядом с которой стояла его мать.

Проходившие мимо люди сразу же помогли женщине вытащить младенца из коляски. Отмечается, что ребенок не пострадал.

16 января в Мордовии, в городе Рузаевке, у подъезда жилого дома на 11-летнюю школьницу рухнула ледяная глыба. Трагедии удалось избежать: бригада скорой помощи оперативно доставила девочку в больницу для оказания необходимой помощи. Сейчас угрозы для здоровья ребенка нет.

Днем ранее в Вилючинске глыба льда пробила оконное стекло в квартире. Скопившиеся за несколько дней без чистки снег и наледь начали подтаивать и соскользнули вниз с кровли. Сметая все на своем пути, ледяная масса разбила окно в детской. Осколки стекла разлетелись по всей комнате, в результате инцидента никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России удивились одному требованию Мерца к немцам

    Россия и Украина не могут договориться о возвращении 12 пленных. Что отвергает Москва

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Врач оценила правдивость утверждения о связи ОРВИ и низких температур воздуха

    Пенсионер воспользовался «схемой Долиной» и все равно отсудил квартиру

    Бойцы СВО спели на передовой песню патриотического исполнителя и попали на видео

    Овечкин отказался обматывать клюшку радужной лентой перед матчем НХЛ

    Медведчук высказался об участии в выборах президента Украины

    В Венгрии оценили шансы Украины на вступление в Евросоюз

    В Москве на женщину с коляской упала глыба льда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok