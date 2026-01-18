Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
16:15, 18 января 2026Спорт

В Олимпийском комитете Норвегии рассказали о рекомендациях при общении с россиянами

Норвежских спортсменов не станут ограничивать в общении с россиянами на ОИ-2026
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Petr Toman / Shutterstock / Fotodom  

В Олимпийском комитете Норвегии (NIF) рассказали о рекомендациях при общении с россиянами. Слова главы подразделения NIF по развитию элитных видов спорта Торе Эвребе приводит Sport24.

Функционер подчеркнул, что норвежских спортсменов не станут ограничивать в общении с россиянами на Олимпийских играх (ОИ) — 2026. «Мы придерживаемся решений и правил, установленных международными спортивными организациями. Норвежские спортсмены всегда свободны в выражении своих взглядов и мнений», — отметил Эвребе.

15 января сообщалось, что власти Латвии посоветовали спортсменам страны держаться подальше от представителей России на предстоящей Олимпиаде, отказываться от совместных фото и видео, кроме случаев, предусмотренных протоколом соревнований. Олимпийский комитет Латвии подчеркнул необходимость минимизировать любое взаимодействие с россиянами за пределами обязательных процедур.

Олимпийские игры — 2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. На данный момент приглашение на Игры в качестве нейтральных атлетов получили шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, ски-альпинист Никита Филиппов, а также фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине назвали единственный способ спасти страну

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о ДТП. Что не так с этим роликом

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Врач развеял миф о чистке печени и кишечника

    В Дании заявили о шпионаже США за Гренландией

    Стилистка назвала удешевляющие образ модные тренды

    В НАТО отреагировали на гренландские тарифы Трампа

    В России захотели уточнить требования к садовым участкам

    В Олимпийском комитете Норвегии рассказали о рекомендациях при общении с россиянами

    Илон Маск призвал рожать детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok