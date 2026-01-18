В Олимпийском комитете Норвегии рассказали о рекомендациях при общении с россиянами

Норвежских спортсменов не станут ограничивать в общении с россиянами на ОИ-2026

В Олимпийском комитете Норвегии (NIF) рассказали о рекомендациях при общении с россиянами. Слова главы подразделения NIF по развитию элитных видов спорта Торе Эвребе приводит Sport24.

Функционер подчеркнул, что норвежских спортсменов не станут ограничивать в общении с россиянами на Олимпийских играх (ОИ) — 2026. «Мы придерживаемся решений и правил, установленных международными спортивными организациями. Норвежские спортсмены всегда свободны в выражении своих взглядов и мнений», — отметил Эвребе.

15 января сообщалось, что власти Латвии посоветовали спортсменам страны держаться подальше от представителей России на предстоящей Олимпиаде, отказываться от совместных фото и видео, кроме случаев, предусмотренных протоколом соревнований. Олимпийский комитет Латвии подчеркнул необходимость минимизировать любое взаимодействие с россиянами за пределами обязательных процедур.

Олимпийские игры — 2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. На данный момент приглашение на Игры в качестве нейтральных атлетов получили шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, ски-альпинист Никита Филиппов, а также фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.