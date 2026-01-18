В России отреагировали на заявление Каллас о Гренландии и Украине

Глава Евродипломатии Кая Каллас боится, что тем или иным своим заявлением не угодит президенту США Дональду Трампу, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».
Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас назвала главной задачей НАТО помощь Украине и в связи с этим призвала США не отвлекаться от украинского конфликта на вопросы, касающиеся Гренландии. Кроме того, добавила Каллас, угроза президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении восьми стран Европы играет на руку России и Китаю.
«Хорошо известно, что из себя представляет Кая Каллас как политик. Она всячески боится, что любое ее заявление или слово не понравится Трампу, и поэтому она всячески старается обойти острые углы, которые сейчас возникают. Это грозит развалом и НАТО, и Евросоюзу. Она этого как бы пытается не замечать», — прокомментировал Чепа.
Ранее Трамп объявил о введении пошлин против некоторых стран Евросоюза в качестве меры из-за ситуации вокруг Гренландии. Они будут составлять 10 процентов, решение вступит в силу с 1 февраля 2026 года.