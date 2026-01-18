В России отреагировали на заявление Каллас о Гренландии и Украине

Депутат Чепа: Каллас боится, что любое ее заявление не понравится Трампу

Глава Евродипломатии Кая Каллас боится, что тем или иным своим заявлением не угодит президенту США Дональду Трампу, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас назвала главной задачей НАТО помощь Украине и в связи с этим призвала США не отвлекаться от украинского конфликта на вопросы, касающиеся Гренландии. Кроме того, добавила Каллас, угроза президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении восьми стран Европы играет на руку России и Китаю.

«Хорошо известно, что из себя представляет Кая Каллас как политик. Она всячески боится, что любое ее заявление или слово не понравится Трампу, и поэтому она всячески старается обойти острые углы, которые сейчас возникают. Это грозит развалом и НАТО, и Евросоюзу. Она этого как бы пытается не замечать», — прокомментировал Чепа.

Ранее Трамп объявил о введении пошлин против некоторых стран Евросоюза в качестве меры из-за ситуации вокруг Гренландии. Они будут составлять 10 процентов, решение вступит в силу с 1 февраля 2026 года.