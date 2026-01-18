Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:51, 18 января 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на заявление Каллас о Гренландии и Украине

Депутат Чепа: Каллас боится, что любое ее заявление не понравится Трампу
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Глава Евродипломатии Кая Каллас боится, что тем или иным своим заявлением не угодит президенту США Дональду Трампу, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас назвала главной задачей НАТО помощь Украине и в связи с этим призвала США не отвлекаться от украинского конфликта на вопросы, касающиеся Гренландии. Кроме того, добавила Каллас, угроза президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении восьми стран Европы играет на руку России и Китаю.

«Хорошо известно, что из себя представляет Кая Каллас как политик. Она всячески боится, что любое ее заявление или слово не понравится Трампу, и поэтому она всячески старается обойти острые углы, которые сейчас возникают. Это грозит развалом и НАТО, и Евросоюзу. Она этого как бы пытается не замечать», — прокомментировал Чепа.

Ранее Трамп объявил о введении пошлин против некоторых стран Евросоюза в качестве меры из-за ситуации вокруг Гренландии. Они будут составлять 10 процентов, решение вступит в силу с 1 февраля 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине назвали единственный способ спасти страну

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о ДТП. Что не так с этим роликом

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Россиянам предложили VIP-ретриты на крещенские купания

    У россиянина нашли тяжелое заболевание из-за злоупотребления энергетиками

    Объявлен самый подешевевший в России продукт

    В России отреагировали на заявление Каллас о Гренландии и Украине

    Россияне пожаловалась на плохое качество пиратских копий «Аватара» в кинотеатрах

    На Западе назвали главную движущую силу в противостоянии с Россией

    Поклонская высказалась о Тимошенко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok