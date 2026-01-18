Реклама

12:45, 18 января 2026Экономика

В России появятся дронопорты

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Flying Camera / Shutterstock / Fotodom  

В России создадут дронопорты. Об этом сообщил в Telegram журналист ВГТРК Павел Зарубин.

О том, что в стране заработают дронопорты, рассказал президенту России Владимиру Путину глава Минпромторга Антон Алиханов.

«Антон Андреевич, дронопорты у нас появятся?» — уточнил репортер у Алиханова. «Конечно. И большие, и малые», — ответил тот.

Ранее стало известно о поручении Минпромторга создать в России производство в формате «темных цехов». Речь идет о полностью роботизированном производстве без задействования людей.

