В России появятся дронопорты

В России создадут дронопорты

В России создадут дронопорты. Об этом сообщил в Telegram журналист ВГТРК Павел Зарубин.

О том, что в стране заработают дронопорты, рассказал президенту России Владимиру Путину глава Минпромторга Антон Алиханов.

«Антон Андреевич, дронопорты у нас появятся?» — уточнил репортер у Алиханова. «Конечно. И большие, и малые», — ответил тот.

Ранее стало известно о поручении Минпромторга создать в России производство в формате «темных цехов». Речь идет о полностью роботизированном производстве без задействования людей.