В России удивились одному требованию Мерца к немцам

Депутат Журова: Требование Мерца к немцам не болеть звучит странно

Обращение канцлера Германии Фридриха Мерца к своим гражданам, в котором он требует от них не оформлять больничные, выглядит очень странно, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Реакцией она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Мерц подверг критике большое количество больничных, которое позволяют себе оформлять работающие граждане ФРГ. Он остался недоволен немцами, которые в 2025 году в среднем проболели 14,5 дня.

Журова отметила, что со стороны канцлера Германии очень странно упрекать людей в том, что они болеют. Она напомнила, что в России оформление больничных листов тоже создает нагрузку на экономику, однако если граждан и упрекают в их болезнях, то только из-за их невнимания к собственному здоровью.

«У нас упрекают не в оплате больничного, а предостерегают, что нужно заниматься профилактикой простудных заболеваний, делать прививки, проходить диспансеризацию. У нас, в нашей стране, всегда как-то от обратного — призывают заботиться о своем здоровье», — сказала депутат.

Она также предположила, что призыв Мерца к согражданам может быть приемом для отвлечения внимания немцев от более важных вещей. Также депутат посоветовала политику больше внимания уделять медицинской сфере и выяснять, почему нация стала болеть больше, чем раньше.

Ранее немецкий канцлер назвал критической ситуацию в экономике страны. По его прогнозам, предстоящий год будет «очень трудным».