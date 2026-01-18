Реклама

Воюющих за ВСУ наемников из Колумбии заметили на новом направлении в зоне СВО

ТАСС: ВСУ перебрасывают наемников из Колумбии в Харьковскую область
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают наемников из Колумбии в Харьковскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«На харьковском направлении для недопущения утраты занимаемых позиций в районе Хатнего-Мелового командование ВСУ усиливает подразделения 1-й отдельной бригады теробороны и других соединений личным составом иностранных наемников (предположительно, из Колумбии)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с начала проведения российской специальной военной операции на Украине было ликвидировано около 750 колумбийских наемников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины.

В октябре 2025 года колумбийские наемники, воюющие на стороне ВСУ, попросили президента страны Густава Петро спасти их.

