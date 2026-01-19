Реклама

15:34, 19 января 2026

Белла Хадид осудила показ Dolce & Gabbana за выход белых мужчин на подиум

Модель Хадид обвинила Dolce & Gabbana в расизме из-за белых мужчин на подиуме
Мария Винар

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид осудила показ итальянского бренда Dolce & Gabbana за выход белых мужчин на подиум. Ее комментарий появился под видео фэшн-обозревателя с никнеймом @ly.as в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В ролике инфлюэнсер, страница которого насчитывает 413 тысяч подписчиков, показал превью новой коллекции одежды. На размещенных кадрах видно, что марка отобрала для дефиле 50 белых мужчин одного типажа. Публикация блогера завирусилась и набрала множество возмущенных комментариев.

На данное видео обратила внимание 29-летняя манекенщица. В комментариях под ним она заявила, что удивлена людьми, которые поддерживают бренд. «Я в шоке, что люди до сих пор поддерживают эту компанию, это позор. Модели, стилисты, кастинг — все это чертово дело», — заявила Хадид и обвинила модный дом в многолетнем расизме, сексизме, нетерпимости и ксенофобии.

В апреле 2023 года французский люксовый бренд Dior также обвинили в расизме из-за рекламы с азиатской моделью. Марка опубликовала снимок новой коллекции, где крупным планом был запечатлен глаз манекенщицы, который она оттянула двумя пальцами. Упомянутое действие рассматривается как один из характерных расистских жестов против азиатов. По этой причине кадр подвергся критике в сети со стороны китайских и зарубежных пользователей.

