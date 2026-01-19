Бербок раскритиковала Трампа за «выстрел в собственное колено»

Бербок назвала действия Трампа по Гренландии выстрелом в собственное колено

Действия президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии и введенные им против ряда европейских стран торговые тарифы сравнимы с выстрелом себе в ногу. Об этом заявила председатель Генеральной Ассамблеи ООН и экс-министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает N-tv.

«[Действия Трампа] являются выстрелом в собственное экономическое колено. (...) США имеют огромный долг и абсолютно заинтересованы в продолжении торговли [со странами Европы]», — отметила политик.

Бербок добавила, что если Трамп добьется успеха в Гренландии, «то в будущем ни одна страна в мире не сможет спать спокойно и мирно». По ее словам, в результате действий президента США международный порядок оказался под угрозой.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин против ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. Меры затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также не входящие в ЕС Великобританию и Норвегию.