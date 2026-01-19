Реклама

Британца наказали из-за участия в российских выборах

Британского парламентария Чудала лишили поста из-за участия в российских выборах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Заместителя председателя Лейбористской партии Великобритании в Северной Ирландии Бикаша Чудала лишили поста за участие в качестве наблюдателя на выборах в российскую Госдуму в 2021 году. Об этом пишет газета The Times.

В 2021 году Чудал положительно оценил проведение голосования в интервью российским СМИ. «Я доволен системой выборов. Многие голосуют онлайн, и это очень популярно», — поделился он тогда в беседе «Первым каналом».

По словам британского парламентария, российская система голосования уникальна, потому что позволяет голосовать как онлайн, так и на участках. Он также отметил, что все граждане хорошо проинформированы.

Ранее бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что Великобритания больше, чем другие западные государства, стремится навредить России уже на протяжении как минимум 170 лет. Экс-разведчик подчеркнул, что Лондон — главный враг Москвы.

