Четырехкратный олимпийский чемпион захотел пенсию в полмиллиона рублей

Олимпийский чемпион Тихонов захотел пенсию в размере полумиллиона рублей

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что хотел бы получать пенсию в размере полумиллиона рублей. Его слова приводит РИА Новости.

Бывший спортсмен рассказал, что его пенсия, как у всех олимпийских чемпионов, составляет 60 тысяч рублей. «Нас, олимпийских чемпионов, на земном шаре очень мало. Думаю, можно было бы дать пенсию 500 тысяч», — посчитал Тихонов.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил размер своей пенсии, которая также составляет 60 тысяч рублей. Он посчитал, что пять-семь лет назад эта пенсия считалась приличной, но сейчас это маловато.

До этого трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила о том, что россиянам нужно становиться самостоятельными в вопросе будущих пенсий. Она отметила, что «пенсия — это не зарплата, а пособие по старости».