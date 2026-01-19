Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:51, 19 января 2026Россия

Двое россиян насмерть отравились в жилом доме

Два человека насмерть отравились угарным газом в доме в Пензенской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Два человека насмерть отравились угарным газом в жилом многоквартирном доме в поселке Колышлей в Пензенской области, еще семь человек пострадали. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Как выяснил телеканал, в двухэтажном здании на Железнодорожной улице в российском регионе не было тяги в дымоходе.

Источник издания, знакомый с ситуацией, пояснил, что среди пострадавших есть ребенок. Информации о состоянии отравившихся он не привел.

12 января сообщалось, что в городе Балаково Саратовской области шесть человек нашли без признаков жизни в многоквартирном доме.

Следователи и криминалисты выезжали на место происшествия. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Еще раньше в Бурятии многодетные родители и ребенок насмерть отравились в доме без электричества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Судебные приставы вскрыли двери квартиры Долиной

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Зумеров не мотивируют деньги. Как заставить их работать

    В России возникли проблемы с ломом

    Трамп обиделся из-за Нобелевки и перестал думать о мире во всем мире

    В российской школе ученики заметили установленную в туалете камеру

    Популярная приправа оказалась полезна для памяти

    Россиянин отправился в колонию строгого режима за нанесение антироссийских надписей

    Женщина подложила коробку петард под машину инкассаторов в Москве

    Самокатчик сел на 6,5 года за реакцию на критику своей езды с пивом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok