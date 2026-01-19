Двое россиян насмерть отравились в жилом доме

Два человека насмерть отравились угарным газом в жилом многоквартирном доме в поселке Колышлей в Пензенской области, еще семь человек пострадали. Об этом стало известно РЕН ТВ.
Как выяснил телеканал, в двухэтажном здании на Железнодорожной улице в российском регионе не было тяги в дымоходе.
Источник издания, знакомый с ситуацией, пояснил, что среди пострадавших есть ребенок. Информации о состоянии отравившихся он не привел.
12 января сообщалось, что в городе Балаково Саратовской области шесть человек нашли без признаков жизни в многоквартирном доме.
Следователи и криминалисты выезжали на место происшествия. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Еще раньше в Бурятии многодетные родители и ребенок насмерть отравились в доме без электричества.