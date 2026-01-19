Реклама

Интимный момент Джейсона Момоа и его возлюбленной на премьере фильма попал на фото

Папарацци сняли поцелуй Джейсона Момоа и его возлюбленной на премьере фильма
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Адриа Архона и Джейсон Момоа

Адриа Архона и Джейсон Момоа. Фото: John Nacion / Variety / Getty Images

Интимный момент американского актера Джейсона Момоа и его коллеги и возлюбленной Адрии Архоны попал на фото. Кадры публикует Daily Mail.

Папарацци сняли 46-летнего артиста и его 33-летнюю избранницу во время объятий и поцелуев на премьере фильма The Wrecking Crew в Нью-Йорке. При этом Момоа предстал перед камерой в розовой футболке, фиолетовом бархатном костюме и коричневых ботинках. Также он распустил волосы и дополнил образ массивным ожерельем и полосатыми подтяжками.

В свою очередь, Архона надела облегающее черное макси-платье с прозрачным верхом и черные лодочки на шпильках, уложила волосы волнами и нанесла макияж в естественной цветовой гамме.

В мае 2024 года внешность бывшей жены Момоа актрисы Лизы Боне после развода напугала пользователей сети. Тогда же актер рассекретил свой первый после разрыва официальный роман.

В январе того же года сообщалось, что Боне решила подать на развод с Момоа после 18 лет брака. В качестве причины развода указывались непримиримые разногласия.

