Ирина Дубцова нарядилась в нелюбимый бренд почти на полмиллиона рублей

Екатерина Ештокина

Фото: @dubtsova_official

Российская певица Ирина Дубцова нарядилась в одежду нелюбимого бренда почти на полмиллиона рублей. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Звездач».

43-летняя знаменитость разместила кадры, сделанные во время шопинга в Дубае. При этом она призналась, что не любит итальянскую марку Gucci.

Однако Дубцова продемонстрировала образ, приобретенный в одном из бутиков. Так, звезда предстала перед камерой в синих кроссовках за 850 евро (77 тысяч рублей), черной футболке за 53 тысячи рублей и солнцезащитных очках за 365 евро (33 тысячи рублей). Кроме того, Дубцова также похвасталась сумками Gucci стоимостью 1250 евро (113 тысяч рублей) и 1600 евро (145 тысяч рублей).

Общая стоимость перечисленных изделий составила 421 тысячу рублей.

В сентябре 2025 года Дубцова прокомментировала роскошные покупки сына. Исполнительница рассказала, что после приобретения дорогостоящей машины BMW X4 M Competition ее наследник планировал получить права.

