Культура
16:04, 19 января 2026

Лариса Долина вернулась в Россию из Дубая

Директор певицы Ларисы Долиной сообщил, что она вернулась в Россию из Дубая
Андрей Шеньшаков

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил, что исполнительница уже вернулась в Россию после отпуска. Об этом он сообщил в интервью 5-tv.ru.

По его словам, народная артистка РФ прилетела из Дубая на фоне скандала с ее квартирой. В ходе общения с прессой представитель Долиной сообщил, что она отдыхала там, куда не может ехать летом.

«Там же очень жарко, летом там невозможно жить», — сказал Пудовкин.

Ранее стало известно, что судебные приставы приехали в бывшую квартиру певицы Ларисы Долиной, чтобы проверить факт ее добровольной передачи покупательнице Полине Лурье.

На фоне скандала с квартирой певицы в Хамовниках на официальном сайте Ларисы Александровны появились анонсы мартовских концертов в Брянске и Обнинске.

