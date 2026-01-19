Лариса Долина вернулась в Россию из Дубая

Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил, что исполнительница уже вернулась в Россию после отпуска. Об этом он сообщил в интервью 5-tv.ru.
По его словам, народная артистка РФ прилетела из Дубая на фоне скандала с ее квартирой. В ходе общения с прессой представитель Долиной сообщил, что она отдыхала там, куда не может ехать летом.
«Там же очень жарко, летом там невозможно жить», — сказал Пудовкин.
Ранее стало известно, что судебные приставы приехали в бывшую квартиру певицы Ларисы Долиной, чтобы проверить факт ее добровольной передачи покупательнице Полине Лурье.
На фоне скандала с квартирой певицы в Хамовниках на официальном сайте Ларисы Александровны появились анонсы мартовских концертов в Брянске и Обнинске.