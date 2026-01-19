Минфин подсчитал ненефтегазовые доходы российского бюджета

Минфин: Ненефтегазовые доходы бюджета России выросли на 12,6 процента

В 2025 году ненефтегазовые доходы федерального бюджета России составили 28 триллионов 807 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов РФ.

По сравнению с прошлым годом данный показатель увеличился на 12,6 процента. Отмечается, что поступления оборотных налогов, включая налог на добавленную стоимость, по итогам 2025 года выросли на 7,1 процента. Это, как подчеркнули в Минфине, соответствует тенденциям охлаждения внутреннего спроса и инфляции.

Ранее сообщалось, что в 2025 году нефтегазовые доходы федерального российского бюджета достигли 8 триллионов 477 миллиардов рублей.

В конце декабря министр финансов России Антон Силуанов прогнозировал, что по итогам 2025 года суммарные объемы поступлений в российский бюджет от уплаты налога на доходы физических лиц составят около 750 миллиардов рублей.