Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:41, 19 января 2026Забота о себе

Неизлечимую болезнь у мужчины врачи приняли за депрессию

Metro: Трудности с ремонтом у британца оказались симптомом болезни Альцгеймера
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Жительница Великобритании Наташа Янг рассказала, что сперва врачи приняли неизлечимую болезнь у ее мужа Гэри за депрессию. Этой историей заинтересовалось издание Metro.

По словам Наташи Янг, ее муж вел здоровый образ жизни: бегал и занимался кроссфитом, кроме того, он был любящим и активным отцом. «Восемь с половиной лет назад, когда Гэри было 47, я начала замечать, что время от времени происходят странные вещи. Он приходил домой с работы столяром и смеялся над тем, что не может правильно измерить дверь или свериться с рулеткой», — вспоминает женщина. В 2020 году во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, мужчина начал испытывать трудности с ремонтом летней дачи во дворе и очень расстраивался. На приеме терапевт списал его симптомы на тревогу и депрессию и прописал антидепрессанты.

Материалы по теме:
«Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя» Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
«Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя»Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
23 октября 2019
Взрыв из прошлого Эти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
Взрыв из прошлогоЭти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
26 февраля 2019

После того как за несколько месяцев лечения улучшение не наступило, британец обратился к неврологу. В начале 2022 года ему сделали люмбальную пункцию. Результаты анализа показали, что у Гэри болезнь Альцгеймера.

Ранее британские врачи рассказали, как распознать у родственников начинающееся слабоумие. По словам фармацевта Киран Джонс, при деменции и болезни Альцгеймера люди часто путают имена членов семьи, дезориентированы и с трудом поддерживают разговор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Их ждет болезненная ломка». Трамп летит в Давос обсуждать Украину и Гренландию. Почему его визит может спутать планы европейцев?

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о серьезном ДТП в Грозном. Что не так с этим роликом

    В России признали нежелательной французскую компанию

    Россияне поставили новый рекорд по визитам в одну страну Южной Азии

    Сторонники российского бизнесмена зарегистрировали партию в Армении

    Россиян научили предсказывать погоду

    Стал известен обошедший «Головоломку 2» по сборам мультфильм

    Открытое окно оставило без воды десятки домов в российском городе

    Губерниев оценил приглашение в КХЛ обвиненного в домашнем насилии канадского тренера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok