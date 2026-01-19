Неизлечимую болезнь у мужчины врачи приняли за депрессию

Metro: Трудности с ремонтом у британца оказались симптомом болезни Альцгеймера

Жительница Великобритании Наташа Янг рассказала, что сперва врачи приняли неизлечимую болезнь у ее мужа Гэри за депрессию. Этой историей заинтересовалось издание Metro.

По словам Наташи Янг, ее муж вел здоровый образ жизни: бегал и занимался кроссфитом, кроме того, он был любящим и активным отцом. «Восемь с половиной лет назад, когда Гэри было 47, я начала замечать, что время от времени происходят странные вещи. Он приходил домой с работы столяром и смеялся над тем, что не может правильно измерить дверь или свериться с рулеткой», — вспоминает женщина. В 2020 году во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, мужчина начал испытывать трудности с ремонтом летней дачи во дворе и очень расстраивался. На приеме терапевт списал его симптомы на тревогу и депрессию и прописал антидепрессанты.

После того как за несколько месяцев лечения улучшение не наступило, британец обратился к неврологу. В начале 2022 года ему сделали люмбальную пункцию. Результаты анализа показали, что у Гэри болезнь Альцгеймера.

Ранее британские врачи рассказали, как распознать у родственников начинающееся слабоумие. По словам фармацевта Киран Джонс, при деменции и болезни Альцгеймера люди часто путают имена членов семьи, дезориентированы и с трудом поддерживают разговор.