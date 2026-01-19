Реклама

09:32, 19 января 2026

Названа неочевидная причина слабости интимных мышц

Физиотерапевт Мардон: Запоры могут быть причиной слабости мышц тазового дна
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom

Хронические запоры могут быть причиной слабости мышц тазового дна. Об этой неочевидной причине интимных проблем изданию The Guardian рассказала физиотерапевт, исследовательница тазовой боли Милли Мардон.

По словам врача, очень часто слабость интимных мышц прогрессирует у людей, ведущих сидячий образ жизни. Она отметила, что многие намерено или непроизвольно сдерживают позывы к опорожнению, откладывая посещение туалета на несколько часов. «Возникающее в результате напряжение создает излишнее давление, которое со временем может ослабить мышцы тазового дна», — предупредила Мардон.

Для нормализации процесса дефекации она посоветовала использовать в туалете подставку для ног. По ее словам, когда человек приподнимает ноги, создается наиболее подходящее для опорожнения кишечника положение и уменьшается давление. Также врач призвала не игнорировать позывы в туалет, но и не посещать уборную на всякий случай.

Ранее гастроэнтерологи Шанти Эсваран и Кайл Сталлер рассказали, что запоры и диарея могут возникать в ответ на стресс. По их мнению, справиться с ними помогают физические упражнения и медитации.

