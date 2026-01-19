Россиянам объяснили способность крещенской воды долго сохранять свежесть

Химик Петренко: Крещенская вода может сохранять свои свойства за счет серебра

Общепризнанного ответа на вопрос о свойствах крещенской воды и исследований по этому поводу, опубликованных в авторитетных источниках, не существует, рассказал доцент кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Дмитрий Петренко. Мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт отметил, что в интернете существуют многочисленные объяснения про изменения якобы энергетических свойств воды, ее кислотности, наличия радикалов и других составляющих, однако они далеки от научных. По его мнению, все дело в серебряном кресте, который опускают в воду в момент освящения, поскольку металл обладает бактерицидными свойствами.

«Недаром фляги авиационных носимых запасов, изнутри покрытые серебром, способны предохранять воду от порчи до двух лет. Механизм бактерицидного действия серебра носит комплексный, многофакторный характер и заключается в связывании иона серебра (Ag+) с мембранными белками и ферментами бактерий, что нарушает их структуру и ключевые процессы жизнедеятельности и приводит к их гибели», — объяснил Петренко.

