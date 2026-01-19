Реклама

05:32, 19 января 2026

Россиянам объяснили способность крещенской воды долго сохранять свежесть

Химик Петренко: Крещенская вода может сохранять свои свойства за счет серебра
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Общепризнанного ответа на вопрос о свойствах крещенской воды и исследований по этому поводу, опубликованных в авторитетных источниках, не существует, рассказал доцент кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Дмитрий Петренко. Мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт отметил, что в интернете существуют многочисленные объяснения про изменения якобы энергетических свойств воды, ее кислотности, наличия радикалов и других составляющих, однако они далеки от научных. По его мнению, все дело в серебряном кресте, который опускают в воду в момент освящения, поскольку металл обладает бактерицидными свойствами.

«Недаром фляги авиационных носимых запасов, изнутри покрытые серебром, способны предохранять воду от порчи до двух лет. Механизм бактерицидного действия серебра носит комплексный, многофакторный характер и заключается в связывании иона серебра (Ag+) с мембранными белками и ферментами бактерий, что нарушает их структуру и ключевые процессы жизнедеятельности и приводит к их гибели», — объяснил Петренко.

Ранее химик Андрей Дорохов предупредил, что хранение алкоголя в пластиковой таре чревато переходом химических веществ из упаковки в сам продукт, что может быть крайне опасно для здоровья. По его словам, ПЭТ, в отличие от стекла, не является абсолютным барьером для кислорода.

