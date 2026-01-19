Российских юниоров допустили до турниров с флагом и гимном в трех видах спорта

Министр спорта России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале сообщил, что российских юниоров допустили до турниров с флагом и гимном в трех видах спорта.

Такое решение приняла Всемирная конфедерация бейсбола и софтбола (WBSC), а также Всемирная федерация керлинга (WCF). Дегтярев рассказал, что юниорские команды из России и Белоруссии смогут выступать под национальными флагами, в национальной экипировке, с исполнением гимна и указанием своей страны.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта до международных турниров с флагом и гимном. В организации подчеркнули, что определение юношеских соревнований и применение этих рекомендаций зависят от регламентов каждой отдельно взятой международной спортивной федерации.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.