07:51, 19 января 2026Спорт

«Самая сексуальная автогонщица в мире» показала фото в топе с декольте

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @lindsaymariebrewer

Американка Линдси Брюэр, которую в сети прозвали «самой сексуальной автогонщицей в мире», опубликовала новую фотографию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка показала фигуру в обтягивающем желтом топе с откровенным декольте. Она спросила у подписчиков, куда она отправится в следующий раз. Пост Брюэр собрал более 23 тысяч лайков.

С 2009 по 2014 год Брюэр участвовала в региональных и национальных соревнованиях по картингу в США, включая чемпионаты страны. В 2024 году она перешла в серию Indy NXT, выступая за команду Juncos Hollinger Racing.

Ранее белорусская теннисистка Арина Соболенко, являющаяся первой ракеткой мира, показала фото в откровенном бикини. «Необходимый мне отпуск с лучшей подругой», — подписала она снимок.

