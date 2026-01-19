Россиянам показали интерьер несертифицированного отечественного самолета

Минпромторг показал интерьер самолета SJ-100 для стоянки на выставке в Индии

Telegram-канал Минпромторга опубликовал фотографии интерьера самолета SJ-100 (импортозамещенная версия SSJ-100), который находится на этапе сертификации. Его производителями выступили российские компании.

Элементы интерьера изготовлены ООО «Авиационные интерьеры», а кресла — ОКБ «Аэрокосмические системы». Компоновка самолета рассчитана на 100 пассажиров. Места спереди имеют класс комфорт и характеризуются увеличенным пространством.

Самолет оформлен в специальной ливрее с элементами цветов национального флага Индии. Вскоре его покажут на выставке Wings India 2026, однако лайнер будет находиться на статической стоянке.

В октябре прошлого года сообщалось, что индийская госкомпания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) намерена выпускать SJ-100 в рамках соглашения с российской Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК; структура «Ростеха»). В случае реализации планов это станет первым случаем выпуска в Индии полноценного гражданского лайнера.

Летные испытания SJ-100 и его двигателя ПД-8 начались весной прошлого года. Предполагалось, что их завершат к декабрю, но теперь глава «Ростеха» Сергей Чемезов ожидает, что необходимые процедуры проведут в начале этого года.

В ноябре прошлого года Россия показала на международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2025 в ОАЭ модели разрабатываемых самолетов МС-21-300 и SJ-100 с компоновкой бортов.