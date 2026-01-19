Реклама

21:00, 19 января 2026Спорт

Третий российский лыжник получил нейтральный статус

Российский лыжник Никита Денисов получил нейтральный статус от FIS
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Двукратный призер этапов Кубка России по лыжным гонкам Никита Денисов получил нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом сообщается на сайте организации.

Также статус одобрили горнолыжницам Танзиле Исраиловой и Виталине Гириной. Спортсмены смогут выступать на международных турнирах.

18 января президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что FIS прекратила выдачу нейтрального статуса российским спортсменам. Она отметила, что новых заявок одобрено не будет.

На тот момент нейтральный статус получили двое российских лыжников — Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Еще нескольким представителям сборной России по лыжным гонкам FIS отказала.

