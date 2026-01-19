Третий российский лыжник получил нейтральный статус

Российский лыжник Никита Денисов получил нейтральный статус от FIS

Двукратный призер этапов Кубка России по лыжным гонкам Никита Денисов получил нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом сообщается на сайте организации.

Также статус одобрили горнолыжницам Танзиле Исраиловой и Виталине Гириной. Спортсмены смогут выступать на международных турнирах.

18 января президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что FIS прекратила выдачу нейтрального статуса российским спортсменам. Она отметила, что новых заявок одобрено не будет.

На тот момент нейтральный статус получили двое российских лыжников — Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Еще нескольким представителям сборной России по лыжным гонкам FIS отказала.