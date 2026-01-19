В Европе отреагировали на решение Трампа ввести пошлины из-за Гренландии

В правительстве ФРГ назвали неприемлемым решение Трампа ввести доппошлины

Решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные импортные пошлины в отношении продукции из европейских стран являются неприемлемыми для Германии. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус. Его слова приводит ТАСС.

В настоящее время ставка импортных пошлин США на продукцию из стран Евросоюза (ЕС) составляет 15 процентов от таможенной стоимости. Ранее Трамп объявил о введении дополнительных 10-процентных пошлин в отношении восьми государств ЕС, высказавшихся резко против возможной аннексии Гренландии. В их число попала и Германия.

Корнелиус счел подобное давление Вашингтона контрпродуктивным. Такого рода меры, подчеркнул он, приведут лишь к дополнительной торговой эскалации, которая не отвечает экономическим интересам ни США, ни ЕС. «Этими угрозами Трамп эскалирует торговый конфликт», — резюмировал представитель правительства ФРГ.

В число стран, продукция которых попала под дополнительные американские пошлины, помимо Германии вошли Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Великобритания, Нидерланды и Финляндия. Компании из этих государств, согласно решению Трампа, с 1 февраля 2026 года будут уплачивать в бюджет США повышенные таможенные взносы до тех пор, пока их правительства не одобрят покупку властями Соединенных Штатов Гренландии. На этом фоне вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль призвал руководство ЕС к единому и четкому ответу на усилившееся торговое давление Вашингтона.