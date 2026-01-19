Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:13, 19 января 2026Экономика

В Европе отреагировали на решение Трампа ввести пошлины из-за Гренландии

В правительстве ФРГ назвали неприемлемым решение Трампа ввести доппошлины
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Halil Sagirkaya / Anadolu / Getty Images

Решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные импортные пошлины в отношении продукции из европейских стран являются неприемлемыми для Германии. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус. Его слова приводит ТАСС.

В настоящее время ставка импортных пошлин США на продукцию из стран Евросоюза (ЕС) составляет 15 процентов от таможенной стоимости. Ранее Трамп объявил о введении дополнительных 10-процентных пошлин в отношении восьми государств ЕС, высказавшихся резко против возможной аннексии Гренландии. В их число попала и Германия.

Корнелиус счел подобное давление Вашингтона контрпродуктивным. Такого рода меры, подчеркнул он, приведут лишь к дополнительной торговой эскалации, которая не отвечает экономическим интересам ни США, ни ЕС. «Этими угрозами Трамп эскалирует торговый конфликт», — резюмировал представитель правительства ФРГ.

В число стран, продукция которых попала под дополнительные американские пошлины, помимо Германии вошли Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Великобритания, Нидерланды и Финляндия. Компании из этих государств, согласно решению Трампа, с 1 февраля 2026 года будут уплачивать в бюджет США повышенные таможенные взносы до тех пор, пока их правительства не одобрят покупку властями Соединенных Штатов Гренландии. На этом фоне вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль призвал руководство ЕС к единому и четкому ответу на усилившееся торговое давление Вашингтона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригласил еще одного постсоветского лидера в «Совет мира» по Газе

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о серьезном ДТП в Грозном. Что не так с этим роликом

    Раненый при ударе ВСУ россиянин не доехал до больницы из-за новой атаки

    Звезду популярного реалити-шоу обвинили в 24 преступлениях

    После ЧП с гранатой арестовали начальника учебного центра МВД в российском регионе

    Зеленский назвал самые проблемные в энергетике регионы Украины

    Причастные к расправе над пленными российскими военными предстанут перед судом

    Оценены шансы сборной Украины выиграть чемпионат Европы по мини-футболу

    Российский пилот оценил решение вернуть в строй старые самолеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok