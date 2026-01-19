Реклама

Россия
13:43, 19 января 2026

В России прокомментировали приглашение Путина в «Совет мира»

Депутат Журова: Россия может повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Американский президент Дональд Трамп понимает и признает влияние России в мире, в том числе на Ближнем Востоке, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так она в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировала приглашение российского лидера Владимира Путина в «Совет мира» по Газе.

«Что бы люди там не надумывали себе в других странах, что Россия отведена и ее не надо привлекать к таким процессам мирного урегулирования конфликтов и на разных других территориях. И уровень нашего влияния нельзя недооценивать, особенного нашего президента. Поэтому в этом смысле все правильно, и Трамп понимает, что в одиночку США не справятся», — сказала Журова.

Она отметила, что это хороший повод, чтобы найти еще одну точку соприкосновения с США, и в этом вопросе нужно с ними сотрудничать.

«Я абсолютно понимаю, почему нашего президента привлекают к процессу как человека сильного, как человека влиятельного, как представителя страны, которая на все эти процессы может оказать влияние, особенно на Ближнем Востоке», — добавила депутат.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин получил приглашение войти в состав международного «Совета мира» по сектору Газа. Он добавил, что Москва надеется на контакты с американской стороной для прояснения всех нюансов предложения.

Ранее в состав «Совета мира» по Газе по приглашению президента США Дональда Трампа вошел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Политик направил американскому лидеру ответное письмо, в котором выразил благодарность за приглашение и подтвердил согласие на участие в дипломатической инициативе.

Также в совет вошли госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять президента США Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Британии Тони Блэр и глава Всемирного банка Аджай Банга.

