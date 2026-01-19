Реклама

17:47, 19 января 2026Россия

В российском регионе заявили о приросте населения после введения «сухого закона»

Mash: Вологодская область впервые за 11 лет вышла на прирост населения
Майя Назарова

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Вологодская область впервые за 11 лет вышла на естественный прирост населения. Как заявил губернатор российского региона Георгий Филимонов, такого результата удалось добиться после введения «сухого закона». Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Вологодский глава пояснил, что в период с 1 марта 2025 года в регионе на 14 процентов упало употребление спиртных напитков, на 77 процентов снизилась смертность от болезней печени.

По данным Филимонова, еще на 65 процентов сократилась смертность от отравления спиртным, на 16,7 процента — от случайных отравлений алкоголем. Число ДТП с участием нетрезвых водителей сократилось на 13,2 процента в Вологодской области.

Губернатор подчеркнул, что рождаемость в регионе выросла на 0,54 процента. Число браков увеличилось на 2,8 процента, разводов — уменьшилось на 23,5 процента.

До этого Филимонов объявил, что в Вологодской области закрылись все 610 алкомаркетов. Он заверил, что они прекратили реализацию спиртного или перепрофилировались.

В ноябре 2025 года в Вологодской области запретили продавать алкоголь в прикассовой зоне магазинов.

