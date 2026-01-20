Реклама

60-летняя супермодель топлес попала на обложку журнала

60-летняя модель Паулина Поризкова снялась в откровенном виде для журнала Numéro
Карина Черных
Карина Черных

Фото: William Ferchichi для Numero

Известная американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова в откровенном виде снялась для журнала Numéro Netherlands. Фото размещены на сайте издания.

60-летняя манекенщица чешского происхождения попала на цифровую обложку нового номера издания. На размещенном кадре она позировала топлес. Автором снимков выступил фотограф Уильям Ферчичи.

Известно, что над образом знаменитости работал стилист Джанлука Кокоччиа.

Поризкова известна активным продвижением идей бодипозитива и принятия возраста. Топ-модель часто делится с фанатами снимками без ретуши, демонстрируя естественные признаки старения и несовершенства на теле. Например, в августе 2025 года она опубликовала фото без макияжа и фильтров и призналась, что не променяла бы свои годы на молодость.

