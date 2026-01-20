Дзюба предсказал сборной России трудности после допуска от ФИФА

Дзюба: Думаю, сборной России будет очень трудно после возвращения на турниры

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба предсказал сборной России трудности после допуска от Международной федерации футбола (ФИФА) и возвращения на турниры. Его слова приводит РИА Новости.

«Легко говорить, когда мы не участвуем: "Если бы мы играли, то всех бы разорвали". Но на самом деле, думаю, будет очень трудно», — посчитал Дзюба.

Ранее 20 января футболист «Сараево» Ренато Гойкович заявил о забвении российского футбола в мире. Спортсмен посчитал, что это связано прежде всего с отсутствием российских команд в еврокубках, из‑за чего о Российской премьер-лиге за пределами страны стали вспоминать значительно реже.

За 2025 год сборная России провела десять товарищеских матчей. В них команда одержала шесть побед, свела три встречи вничью и один раз проиграла — в последнем матче года против Чили (0:2). Россияне забили 25 голов, пропустив семь. «Если глобально оценивать, год очень хороший», — подвел итоги 2025-го главный тренер сборной Валерий Карпин.

ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от международных турниров в 2022 году. За это время сборная России пропустила несколько крупных турниров, среди них — чемпионат мира — 2022 и чемпионат Европы — 2024. По этой же причине российские футболисты лишились возможности отобраться на чемпионат мира — 2026.