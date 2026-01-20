Реклама

00:16, 20 января 2026

Иностранный игрок заявил о забвении российского футбола в мире

Защитник «Сараево» Гойкович заявил, что в мире забыли о российском футболе
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Защитник «Сараево» Ренато Гойкович заявил, что в последние годы в мире забыли о существовании российского футбола. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Футболист посчитал, что это связано прежде всего с отсутствием российских команд в еврокубках, из‑за чего о Российской премьер-лиге за пределами страны стали вспоминать значительно реже. Гойкович отметил, что в Боснии и Герцеговине чемпионат России почти не смотрят и мало обсуждают.

С 2020-го по 2024-й Гойкович выступал за «Оренбург». В составе «Партизани» он становился чемпионом Албании.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира-2022 и чемпионат Европы-2024. Россиянам также не позволили поучаствовать в отборе на чемпионат мира-2026. Клубы также отстранены от международных соревнований.

