15:45, 20 января 2026

Гоблин высказался о возможной блокировке Telegram

Блогер Пучков заявил, что расстроится, если потеряет подписчиков в Telegram
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, высказался о возможной блокировке мессенджера Telegram в России. В эфире радио Sputnik, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте», он признался, что расстроится, если потеряет подписчиков на этой платформе.

Гоблин заявил, что, если мессенджер заблокируют в России, он будет пользоваться другими каналами связи. «У меня другая печаль: у меня полмиллиона подписчиков в Telegram — это что, тоже пропадет? (...) Я много лет собирал народ», — посетовал блогер.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал сообщения о том, что работу Telegram ограничивают в России. В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время новых мер в отношении мессенджера не вводилось.

До этого депутат Госдумы Андрей Свинцов высказался о блокировке платформы в России. Он заявил, что жителям страны не стоит беспокоиться за судьбу Telegram.

