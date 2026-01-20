Реклама

Избитой бойфрендом российской инста-модели потребовалась новая операция

Избитой бойфрендом модели Анжелике Тартановой установят пластину в череп
Екатерина Ештокина

Фото: @model_moskva__m

Избитой бойфрендом российской инста-модели (Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Анжелике Тартановой потребовалась новая операция по установке пластины в череп. Подробности публикует издание «СтарХит» со ссылкой на представителей благотворительного фонда «Память».

Известно, что у 33-летней манекенщицы отсутствует половина черепа. Кроме того, она потеряла память и не может разговаривать. «В феврале ее ждет важная операция по установке пластины, после которой реабилитацию придется проходить заново с самого начала. На это потребуются значительные средства», — высказались сотрудники фонда.

Собеседники издания также уточнили, что бывший избранник Тартановой Дмитрий Кузьмин, который нанес ей увечья, не оказывает никакой материальной помощи. Правоохранительные органы ведут расследование, сейчас мужчина находится под домашним арестом.

В декабре 2025 года появились кадры избитой бойфрендом российской инста-модели после трепанации черепа. Анжелика Тартанова появилась в эфире шоу «Пусть говорят» после трепанации черепа.

О пропаже Тартановой стало известно 9 декабря 2025 года. Ее сестры утверждали, что она перестала выходить на связь две недели назад. Позже модель нашли в реанимации с ушибом мозга, кровоизлиянием и гематомами. Тартанова обвинила в побоях Кузьмина. По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

