Лавров обвинил США в вооруженном вторжении в Венесуэлу

Лавров заявил, что действия США в Венесуэле — грубое вооруженное вторжение

Действия Вашингтона в Венесуэле являются грубым вооруженным вторжением. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, трансляция доступна на сайте МИД России.

«Я уже упомянул, как бурно начался нынешний год. Мы стали свидетелями беспрецедентных событий — грубого вооруженного вторжения США в Венесуэлу с десятками убитых и раненых, свидетелями захвата и вывоза из страны законного президента Николаса Мадуро с его супругой», — сказал дипломат.

Ранее Министерство иностранных дел России призвало Вашингтон освободить ранее захваченного американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро. МИД России подчеркнул, что необходимо создавать условия для решения проблем между Вашингтоном и Каракасом путем диалога.

3 января Мадуро вместе с женой были задержаны сотрудниками американских спецслужб в ходе операции на территории южноамериканской страны. В результате обоих вывезли для суда в США.

