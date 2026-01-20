Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:28, 20 января 2026Мир

Лавров обвинил США в вооруженном вторжении в Венесуэлу

Лавров заявил, что действия США в Венесуэле — грубое вооруженное вторжение
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Shamil Zhumatov / Pool / Reuters

Действия Вашингтона в Венесуэле являются грубым вооруженным вторжением. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, трансляция доступна на сайте МИД России.

«Я уже упомянул, как бурно начался нынешний год. Мы стали свидетелями беспрецедентных событий — грубого вооруженного вторжения США в Венесуэлу с десятками убитых и раненых, свидетелями захвата и вывоза из страны законного президента Николаса Мадуро с его супругой», — сказал дипломат.

Ранее Министерство иностранных дел России призвало Вашингтон освободить ранее захваченного американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро. МИД России подчеркнул, что необходимо создавать условия для решения проблем между Вашингтоном и Каракасом путем диалога.

3 января Мадуро вместе с женой были задержаны сотрудниками американских спецслужб в ходе операции на территории южноамериканской страны. В результате обоих вывезли для суда в США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В СПЧ прокомментировали резонансное убийство в Электростали

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Тарелку с цветком с чердака оценили в два миллиона рублей

    Иммунолог оценил важность ношения шапки зимой

    Стала известна цена шпагата Волочковой

    Минобороны сообщило об уничтожении танка Leopard в зоне СВО

    Суд определился с продлением ареста замминистру обороны Тимуру Иванову

    Лавров рассказал о сожалениях многих западных политиков

    Лавров высказался о планах по сохранению действующего режима на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok