16:59, 20 января 2026Мир

Лавров рассказал об уважительных словах Байдена о России

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о встрече президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом в 2021 году, на которой бывший глава Белого дома без подготовленного текста высказал уважение к России и работе Владимира Путина. Об этом министр заявил на итоговой пресс-конференции. Трансляция доступна на YouTube-канале МИД РФ.

По словам Лаврова, в ходе беседы в узком составе Байден произнес вступительную речь, где сопоставил историю двух держав. Американский лидер отметил, что Россия стала крупнейшим многонациональным государством, сохраняющим традиции народов, и заявил: «Я уважаю, господин президент Путин, что вам это удается».

«Это были его слова», — подчеркнул российский министр. Он добавил, что именно в этот момент Байден говорил без суфлера или заранее написанного текста. По утверждению Лаврова, Байден признал сложность удержания такой многонациональной ядерной державы, как Россия, в состоянии единства.

Ранее Лавров заявил, что Европа является главным источником бед человечества: рабовладения, колониализма, развязывания двух мировых войн с колоссальным количеством жертв. По мнению министра, на сегодняшний день европейские страны не могут изменить свой менталитет.

