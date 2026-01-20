Названо число оставшихся без света из-за атак ВСУ жителей России

Мирошник: Из-за ударов ВСУ за неделю остались без света более 800 тыс. абонентов

Более 800 тысяч российских абонентов на прошедшей неделе (с 12 по 18 января) остались без электричества из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергообъектам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Родиона Мирошника, посла по особым поручениям Министерства иностранных дел России.

ВСУ атаковывали объекты с упором на узловые распределительные подстанции, которые обеспечивают электроснабжение сразу нескольких районов.

Больше всего отключений было в Запорожской области, там без света остались больше 314 тысяч абонентов, в Луганской народной республике электричество погасло у 85,4 тысяч абонентов, отключения коснулись и Республики Крым — 84,9 тысяч абонентов, а также Брянской области — 70 тысяч.

«В Брянской области зафиксирована попытка ракетного удара по Клинцовской ТЭЦ, подача тепла населению не прекращалась», — добавил Мирошник.

