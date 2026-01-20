Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:49, 20 января 2026Бывший СССР

Названо число оставшихся без света из-за атак ВСУ жителей России

Мирошник: Из-за ударов ВСУ за неделю остались без света более 800 тыс. абонентов
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Более 800 тысяч российских абонентов на прошедшей неделе (с 12 по 18 января) остались без электричества из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергообъектам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Родиона Мирошника, посла по особым поручениям Министерства иностранных дел России.

ВСУ атаковывали объекты с упором на узловые распределительные подстанции, которые обеспечивают электроснабжение сразу нескольких районов.

Больше всего отключений было в Запорожской области, там без света остались больше 314 тысяч абонентов, в Луганской народной республике электричество погасло у 85,4 тысяч абонентов, отключения коснулись и Республики Крым — 84,9 тысяч абонентов, а также Брянской области — 70 тысяч.

«В Брянской области зафиксирована попытка ракетного удара по Клинцовской ТЭЦ, подача тепла населению не прекращалась», — добавил Мирошник.

Ранее Родион Мирошник назвал российский регион, который чаще всего подвергался атакам украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дания назвала условие для начала войны с США

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Китай рекордно нарастил закупки одного вида российского топлива

    Макрон предложил организовать в Париже встречу с участием России

    Продажи одного вида мяса в России рухнули

    «Самая сексуальная ученая в мире» поохотилась на акул на копии судна из «Челюстей»

    Популярного блогера увезли на скорой из-за приступа сильной боли

    Трамп решил восстановить секретный бункер в Белом доме

    Опубликован список приглашенных в «Совет мира» Трампа участников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok