Меркачева призвала не раздувать межнациональную вражду из убийства в Подмосковье

Уроженец Таджикистана Имомали, напавший с ножом на 18-летнего Илью в Подмосковье, действовал в рамках самообороны, его вынудили пойти на радикальный шаг. Подробности и свою версию случившегося раскрыл старший брат Имомали в интервью MSK1.RU. Между тем член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева призвала не раздувать межнациональный конфликт.

18 января Илья ехал с друзьями в автобусе. В окне они увидели женщину и стали показывать ей неприличные знаки. На это отреагировал 19-летний Имомали Турдиев — сделал им замечание. Разгорелся словесный конфликт, тогда Имомали предложил выйти на улицу. В ходе драки 19-летнему уроженцу Таджикистана распылили в глаза перцовый баллончик, а потом выстрелили в него из ракетницы. Он достал нож и несколько раз ударил одного из нападавших. Турдиев остался на улице, а автобус уехал вместе с раненым Ильей. Спасти юношу не удалось.

Как заявил Сафаржон Турдиев, старший брат Имомали, он был одним из самых неконфликтных среди братьев, до последнего времени не занимался борьбой и спортом. По мнению Сафаржона, брат мог применить оружие лишь в качестве самообороны. Молодой человек сделал замечание, а «они вышли и начали драться сами». Известно, что в Подмосковье Имомали поехал с другом, хотел заработать на мечту и жениться.

Он самый тихий ребенок в нашей семье. Не знаю, из-за чего все это могло произойти. Может, из-за того, что оскорбляли какую-то женщину. (...) Может, он заступился за свою сестру, по вере. Я думаю так. По-другому никак. Даже если это была обычная девушка, если он адекватный человек, значит, он заступился бы. Он сам драться не умеет Сафаржон Турдиев брат Имомали Турдиева

Водитель автобуса сошел с маршрута и отправился в медпункт с раненым

На место происшествия вызвали скорую, но, чтобы не терять время, водитель автобуса высадил всех остальных пассажиров и сам повез раненого в больницу. Имомали сбежал, но вскоре был задержан. Уточняется, что водитель позвонил в 112, Илью срочно пытались довезти на автобусе медикам.

«С учетом угрозы жизни пострадавшего было принято решение о прекращении рейса и доставке пассажира к пункту скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе «Мострансавто».

Спасти 18-летнего юношу так и не смогли. Имомали Турдиеву теперь грозит до 15 лет лишения свободы.

В СПЧ призвали не раздувать межнациональный конфликт

В истории гибели 18-летнего россиянина в Электростали не стоит еще больше раздувать межнациональный конфликт, считает член СПЧ Ева Меркачева. Своим мнением правозащитница поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Важно, что молодой человек ездил в общественном транспорте с ножом. То есть он изначально готов был применить его "при случае". Значит ли это, что межэтническая обстановка в конкретном районе была накаленной? Возможно», — сказала Меркачева.

В свою очередь, член СПЧ, главный редактор издания «Регнум» Марина Ахмедова заявила, что расправа над молодым человеком вызывает страх перед поездками в общественном транспорте. Она также скептически отнеслась к решившему вступить в перепалку Имомали. «Парни не выглядят так, чтоб к ним можно было подойти и сделать замечание. И не ведут себя так, чтобы можно было подумать — замечание им можно сделать без последствий для себя», — заметила она.