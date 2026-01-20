Производитель «Искандеров» нарастил выпуск вооружения

«Высокоточные комплексы» кратно увеличили производство вооружения в 2025 году

Холдинг «Высокоточные комплексы» кратно нарастил производство вооружения и военной техники. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга, передает ТАСС.

«В 2025 году холдингом "Высокоточные комплексы" кратно увеличено производство вооружения, военной и специальной техники по сравнению с 2024 годом», — рассказали в холдинге.

Предприятия «Высокоточных комплексов» выпускают различные образцы вооружения и военной техники, включая оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», боевые машины пехоты БМП-3 и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба».

В ноябре в «Высокоточных комплексах» рассказали, что зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е» и опорно-пусковая установка «Джигит» стали фаворитами стенда холдинга на выставке Dubai Airshow 2025 в ОАЭ.

В том же месяце производитель заявил, что ПЗРК «Верба» занимает лидирующие позиции в мире среди вооружений аналогичного вида.