Раскрыта роль водителя автобуса в истории о смертельном нападении мигранта на россиянина

В Электростали водитель автобуса отвез раненого юношу к пункту скорой помощи

После нападения мигранта на юношу водитель автобуса позвонил в 112, сошел с маршрута и отвез раненого к пункту скорой медицинской помощи. Об этом сообщает msk1.ru.

По данным портала, с учетом угрозы жизни пострадавшего водитель автобуса принял решение о прекращении рейса — его необходимо было срочно доставить медикам.

Ранее сообщалось, что изрезавший молодого человека после перепалки в автобусе 19-летний Имомали Турдиев приехал в Подмосковье на заработки.

ЧП в автобусе в Электростали произошло 19 января. Тогда мигрант сделал замечание компании молодых людей, и между ними возник конфликт. Юноши вышли на остановке, где подрались. В результате дебошир достал нож и ударил одного из оппонентов, тот не выжил.

