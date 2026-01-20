Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:49, 20 января 2026Силовые структуры

Раскрыта роль водителя автобуса в истории о смертельном нападении мигранта на россиянина

В Электростали водитель автобуса отвез раненого юношу к пункту скорой помощи
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «СК Подмосковья»

После нападения мигранта на юношу водитель автобуса позвонил в 112, сошел с маршрута и отвез раненого к пункту скорой медицинской помощи. Об этом сообщает msk1.ru.

По данным портала, с учетом угрозы жизни пострадавшего водитель автобуса принял решение о прекращении рейса — его необходимо было срочно доставить медикам.

Ранее сообщалось, что изрезавший молодого человека после перепалки в автобусе 19-летний Имомали Турдиев приехал в Подмосковье на заработки.

ЧП в автобусе в Электростали произошло 19 января. Тогда мигрант сделал замечание компании молодых людей, и между ними возник конфликт. Юноши вышли на остановке, где подрались. В результате дебошир достал нож и ударил одного из оппонентов, тот не выжил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    России пригрозили отобрать землю

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    В Дании опровергли слова Трампа об угрозе России и Китая для Гренландии

    Гонорары Лепса упали на миллионы рублей из-за невостребованности

    Синоптик опроверг приход 30-градусных морозов в конце недели

    Раненый пленный ВСУ поблагодарил российских солдат за спасение

    Еще один постсоветский лидер согласился с предложением Трампа

    Популярная вакцина неожиданно показала эффект замедления старения

    Раскрыта роль водителя автобуса в истории о смертельном нападении мигранта на россиянина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok