Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
20:56, 20 января 2026Спорт

Россиянин поставил на поражение соотечественницы на AO и выиграл 1,3 миллиона рублей

Россиянин поставил на поражение Самсоновой на AO и выиграл 1,3 миллиона рублей
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Darrian Traynor / Getty Images

Клиент букмекерской компании (БК) поставил на поражение россиянки Людмилы Самсоновой от немки Лауры Зигемунд в первом круге Australian Open (AO). Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин сделал ставку в размере 100 тысяч рублей во время решающей третьей партии. Самсонова в тот момент вела со счетом 3:1, а коэффициент на ее поражение составлял 13,25.

Самсонова не реализовала два матчбола, а третья партия завершилась со счетом 7:5 в пользу немки. Ставка россиянина сыграла, его выигрыш превысил 1,3 миллиона рублей.

Ранее стало известно число россиян, которые в мужском и женском одиночном разрядах вышли во второй круг Australian Open. Борьбу за титул продолжат семь игроков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новый скандал Долиной: у певицы нашли незаконную недвижимость. Какое наказание ждет артистку?

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Россиянам назвали максимально допустимую дозу алкоголя в мороз

    На пляж вынесло беременную белоглазую акулу

    Бузова рассказала о своем мужчине мечты

    На россиянку упала гигантская глыба льда с крыши

    В России предложили выдавать семейную ипотеку до рождения ребенка

    Россиянин поставил на поражение соотечественницы на AO и выиграл 1,3 миллиона рублей

    В ВСУ пожаловались на дефицит ракет для систем ПВО и самолетов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok