Россиянин поставил на поражение соотечественницы на AO и выиграл 1,3 миллиона рублей

Россиянин поставил на поражение Самсоновой на AO и выиграл 1,3 миллиона рублей

Клиент букмекерской компании (БК) поставил на поражение россиянки Людмилы Самсоновой от немки Лауры Зигемунд в первом круге Australian Open (AO). Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин сделал ставку в размере 100 тысяч рублей во время решающей третьей партии. Самсонова в тот момент вела со счетом 3:1, а коэффициент на ее поражение составлял 13,25.

Самсонова не реализовала два матчбола, а третья партия завершилась со счетом 7:5 в пользу немки. Ставка россиянина сыграла, его выигрыш превысил 1,3 миллиона рублей.

Ранее стало известно число россиян, которые в мужском и женском одиночном разрядах вышли во второй круг Australian Open. Борьбу за титул продолжат семь игроков.