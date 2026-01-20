Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
09:43, 20 января 2026Спорт

Российский вратарь назвал причину драки с голкипером соперника в матче НХЛ

Россиянин Бобровский о драке с вратарем Недельковичем: Он немного переборщил
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Российский вратарь «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский назвал причину драки с голкипером «Сан-Хосе Шаркс» Алексом Недельковичем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его цитирует RMNB.

«Он немного переборщил. Я хотел убедиться в том, что он это понял. Конечно, это все выглядит круто, но драки — не моя сильная сторона. Хоть наша и получилась хорошей», — сказал Бобровский.

Соперник россиянина отметил, что не понял, по какой причине началась потасовка. «Я особо ничего не видел. Просто услышал, как мои ребята мне кричат. Обернулся — и увидел, что Бобровский уже рядом», — вспомнил Неделькович.

Ранее, 20 января, Бобровский подрался с Недельковичем во время матча НХЛ. В результате вратари получили по семь минут штрафа, а встреча завершилась победой «Сан-Хосе» со счетом 4:1. Это была первая с 2020 года драка вратарей в НХЛ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    России пригрозили отобрать землю

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    В Дании опровергли слова Трампа об угрозе России и Китая для Гренландии

    Гонорары Лепса упали на миллионы рублей из-за невостребованности

    Синоптик опроверг приход 30-градусных морозов в конце недели

    Раненый пленный ВСУ поблагодарил российских солдат за спасение

    Еще один постсоветский лидер согласился с предложением Трампа

    Популярная вакцина неожиданно показала эффект замедления старения

    Раскрыта роль водителя автобуса в истории о смертельном нападении мигранта на россиянина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok