Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:08, 20 января 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали условие сближения с Европой

Сенатор Джабаров допустил сближение с РФ с ЕС в случае отказа от поддержки Киева
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Если Европа продолжит оказывать Украине военную и финансовую поддержку, Россия вряд ли захочет поддерживать отношения, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Условие сближения он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее профессор Чикагского университета Джеффри Сакс предположил, что угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Европейского союза (ЕС) на фоне притязаний на Гренландию могут заставить Европу пересмотреть свои отношения с Москвой.

«Когда Европа уходила, она хлопнула дверью и так счастлива была, что полностью избавляется от российских энергоносителей, и вообще были готовы строить стены с нашей страной. Так что мы еще хорошо подумаем, стоит ли идти навстречу Европе, потому что Европа повела себя абсолютно непорядочно за то доброе дело, которое сделал Советский Союз, Россия та же [что и была], освобождая Европу от нацизма», — высказался сенатор.

Джабаров добавил, что российские дипломаты и политики в любом случае будут рассматривать, какие условия предложит Европа. Но самое главное — она должна отказаться от поддержки войны на Украине, отметил он.

До этого Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин против ряда стран Евросоюза из-за ситуации вокруг Гренландии. Меры затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также не входящие в ЕС Великобританию и Норвегию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В СПЧ прокомментировали резонансное убийство в Электростали

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Максим Галкин показал новую внешность

    Тарелку с цветком с чердака оценили в два миллиона рублей

    Иммунолог оценил важность ношения шапки зимой

    Стала известна цена шпагата Волочковой

    Минобороны сообщило об уничтожении танка Leopard в зоне СВО

    Суд определился с продлением ареста замминистру обороны Тимуру Иванову

    Лавров рассказал о сожалениях многих западных политиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok