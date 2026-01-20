Реклама

16:15, 20 января 2026

Ушедший из России производитель электроники подал заявку на регистрацию товарного знака

LG Electronics подала заявку на регистрацию товарного знака в России
Вячеслав Агапов

Фото: Cineberg / Shutterstock / Fotodom  

Ушедший из России производитель электроники LG Electronics подал заявку на регистрацию товарного знака. Об этом сообщает РИА Новости.

В случае если южнокорейская компания добьется регистрации торговой марки «Hyper Radiant Color Tech» в стране, она сможет продавать под брендом LG телевизоры, дисплеи и сенсорные экраны.

Компания с головным офисом в Сеуле приостановила отгрузки в Россию в марте 2022 года. Однако российское юрлицо компании продолжает свою работу. В 2024 году его выручка увеличилась на 13 процентов год к году, до 41 миллиарда рублей, а чистая прибыль сократилась на 22 процента, до 2,6 миллиарда рублей.

В начале 2025 года The Korea Times написало, что три южнокорейских гиганта — Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics — хотели бы вернуться на российский рынок. Позднее выяснилось, что LG Electronics провела пробный перезапуск завода в России.

